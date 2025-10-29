Дмитрий Медведев: «Единая Россия» продолжит помогать волонтёрам, работающим в Курской области"

Дмитрий Медведев посетил волонтерский лагерь «Курский рубеж» в Курской области. Гуманитарный центр был открыт в июле этого года для помощи жителям пострадавших районов. Председатель партии встретился с активистами и вручил лучшим добровольцам, участвующим в восстановлении приграничья, благодарности за их работу.
Вместе с лидером единороссов лагерь «Курский рубеж» посетили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» продолжит помогать волонтерам, в том числе тем, кто работает в приграничных районах Курской области. Помощь будет оказываться по линии партии, «Молодой Гвардии» и других добровольческих структур.
«Вы все делаете одно общее дело. “Единая Россия”, действительно, изначально этим занялась и то, что мы сразу приступили к данной работе, — просто был наш долг. Всё, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки», — обратился Дмитрий Медведев к волонтёрами лагеря «Курский рубеж».
Гуманитарный центр работает в Курской области с 15 июля 2025 года. Проект был создан по поручению секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. Добровольцы приезжают в приграничные районы Курской области и помогают местным жителям восстанавливать жилые дома и социальные учреждения. За время работы лагеря в регионе они отремонтировали более 170 различных объектов, в том числе 52 дома и несколько социальных объектов, благоустроили 31 двор, расчистили после прилётов более 75 дворов и домов. Добровольцы вывезли около 500 тонн отходов, закрыли тепловой контур на нескольких социальных учреждениях и в многоквартирных домах.
В конце сентября «Единая Россия» и движение #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи жителям Курской области. Ранее движение Росмолодёжь и благотворительная платформа Добро.рф объявили о старте федеральной программы «МЫВМЕСТЕ с Курской областью». Проект помогает восстановить пострадавшие от обстрелов населенные пункты приграничных районов. Все желающие могут подать заявку и принять участие в гуманитарной миссии в Курской области.
Кроме того, организации и частные лица могут присоединиться к сбору средств для восстановления региона. Деньги направляются на гуманитарную помощь жителям, закупку технического оборудования, инструментов, средств защиты, поддержку НКО, работающих с временными переселенцами и пострадавшими, а также на мероприятия по восстановлению территорий.
«Единая Россия» с самого начала специальной военной операции подключилась к помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также населению приграничных территорий, пострадавшему от обстрелов ВСУ. Единороссы доставили в новые и приграничные регионы уже более 140 тысячи тонн гуманитарных грузов. В пункты помощи привозят продукты, одежду и обувь, предметы личной гигиены, лекарства и медицинское оборудование, стройматериалы и бытовую технику.