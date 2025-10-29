Дмитрий Медведев: «Единая Россия» продолжит помогать волонтёрам, работающим в Курской области"

Гуманитарный центр работает в Курской области с 15 июля 2025 года. Проект был создан по поручению секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. Добровольцы приезжают в приграничные районы Курской области и помогают местным жителям восстанавливать жилые дома и социальные учреждения. За время работы лагеря в регионе они отремонтировали более 170 различных объектов, в том числе 52 дома и несколько социальных объектов, благоустроили 31 двор, расчистили после прилётов более 75 дворов и домов. Добровольцы вывезли около 500 тонн отходов, закрыли тепловой контур на нескольких социальных учреждениях и в многоквартирных домах.