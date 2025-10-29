Из России могут вновь начать летать прямые рейсы до Японии: что об этом известно

Российская и японская компании ведут диалог о возобновлении прямого авиасообщения между государствами. Такая возможность не исключается. Так заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет «Известия».
Замглавы МИД пояснил, что работа в этом направлении идет. Проводятся, в том числе, консультации между компаниями, добавил он.
«Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют — пожалуйста, мы не против», — подытожил Андрей Руденко.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Москва также добивается от Вашингтона возобновления авиасообщения. Однако положительных сдвигов в этом вопросе пока нет.