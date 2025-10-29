Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из России могут вновь начать летать прямые рейсы до Японии: что об этом известно

Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения.

Источник: Комсомольская правда

Российская и японская компании ведут диалог о возобновлении прямого авиасообщения между государствами. Такая возможность не исключается. Так заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет «Известия».

Замглавы МИД пояснил, что работа в этом направлении идет. Проводятся, в том числе, консультации между компаниями, добавил он.

«Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют — пожалуйста, мы не против», — подытожил Андрей Руденко.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Москва также добивается от Вашингтона возобновления авиасообщения. Однако положительных сдвигов в этом вопросе пока нет.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше