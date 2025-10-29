Хакеры KillNet получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»*

Российская хакерская группировка KillNet во вторник, 28 октября, сообщила о получении доступа к конфиденциальным данным «Крымско-татарского ресурсного центра»*, деятельность которого признана нежелательной на территории России.
Представитель KillNet заявил, что хакеры также получили доступ к личной странице супруги Эскендера Бариева — члена запрещенного «Меджлиса крымско-татарского народа»** и главы управления упомянутого ресурсного центра, передает РИА Новости.
23 октября группировки хакеров KillNet и Beregini смогли получить доступ к серверам крупнейшего украинского производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — «Боевые Птахи Украины».
18 сентября российские хакеры взломали почту украинского офицера и выгрузили информацию об убитых иностранных наемниках. Благодаря этому стало известно, что во время боевых действий на Украине погибли или пропали более трех тысяч военнослужащих из других стран.
*Признан нежелательной организацией на территории РФ.
**Движение признано экстремистским и запрещено в России.