В ноябре россияне увидят звездопад Леониды из созвездия Льва

Метеорный поток Леониды рожден остатками кометы 55Р/ Темпеля-Туттля, которая возвращается к Земле каждые 33 года. Кометная пыль, попадая в атмосферу Земли, сгорает, образуя метеоры — яркие вспышки. Он действует ежегодно с 6 по 30 ноября, достигая пика активности в середине месяца. Название потоку дало созвездие Льва, где находится область, из которой на небе появляются «падающие звезды».