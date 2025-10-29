В России намерены освободить от теста по русскому языку детей иностранцев: однако есть условие

В России предложили освободить от экзамена по русскому языку некоторых детей иностранцев. Тестирование проводится при поступлении в школы. Освободить от экзамена могут тех, для кого русский язык является родным. Такой законопроект разместили на официальном сайте электронной базы Госдумы.
Авторами соответствующей инициативы выступили депутаты Государственной думы Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов. Отмечается, что порядок освобождения иностранцев от тестирования будет устанавливать Министерство просвещения РФ.
«Процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла», — утверждается в законопроекте.
Депутаты также предложили увеличить минимальный размер компенсации платы за детский сад. Он может вырасти сразу на 20 процентных пунктов. По мнению авторов проекта, инициатива позволит снизить нагрузку на семьи. Кроме того, дошкольное образование в России станет доступнее.
Помимо прочего, в Госдуме разработали поправки к закону «Об основах охраны здоровья». Проектом предлагается компенсировать стоимость назначенных врачами медикаментов пенсионерам с низким уровнем дохода. Такая системная поддержка старшего поколения названа неотъемлемой частью демографической политики России. Депутаты предложили полностью компенсировать затраты на лекарства тем пенсионерам, доход которых в 1,5 раза ниже прожиточного минимума региона проживания.
В России также намерены ввести прогрессивные формы организации питания в школах. Предложено рассмотреть инициативу с системой «шведских столов». В Госдуме сообщили, что соответствующее обращение уже поступило главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Подчеркивается, что родители учащихся жалуются на вкус и качество питания в школах и медицинских учреждениях. Предоставляемая продукция при этом формально соответствует требованиям законодательства.