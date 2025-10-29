В России намерены освободить от теста по русскому языку детей иностранцев: однако есть условие

В России также намерены ввести прогрессивные формы организации питания в школах. Предложено рассмотреть инициативу с системой «шведских столов». В Госдуме сообщили, что соответствующее обращение уже поступило главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Подчеркивается, что родители учащихся жалуются на вкус и качество питания в школах и медицинских учреждениях. Предоставляемая продукция при этом формально соответствует требованиям законодательства.