В Нижневартовске появится две спортивные площадки с безопасным оборудованием

«В микрорайоне 16, планируется установить две спортивные площадки с современным оборудованием и травмобезопасным резиновым покрытием для занятий спортом на свежем воздухе», — поделилась политик в своем telegram-канале. Объекты появятся в районе 11а и 28а по улице Льва Толстого.