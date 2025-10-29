Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары

Ночью 29 октября в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары ввели временные ограничения. Меры безопасности усилены с 01:05 по Москве. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Всего ночью 29 октября на работу ограничивали восемь российских аэропортов. Среди них воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Калуги, Пензы и Саратова. Указанные аэропорты работали с ограничениями с вечера 28 октября.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в Росавиации.
Прошлым вечером украинские БПЛА попытались атаковать российские регионы. В результате за три часа средства противовоздушной обороны уничтожили 57 дронов. Они сбиты над рядом регионов.
