G1: Число жертв перестрелки полиции с бандой в Рио-де-Жанейро увеличилось до 64

В Бразилии выросло число жертв перестрелки полиции с бандой, которая произошла в фавелах (самые бедные и криминальные кварталы) Рио-де-Жанейро. Об этом информирует бразильский новостной портал G1.
«По меньшей мере 64 человека погибли, среди них четверо полицейских, и 81 были задержаны во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — сказано в публикации. Напомним, ранее речь шла о 60 погибших.
Бразильская полиция задействовала порядка 2500 сотрудников операции против банды «Красная команда», это одна из старейших и самых жестоких банд Рио-де-Жанейро.
Тем временем наркокартели устроили настоящую войну в ответ на полицейскую операцию в фавелах. Они использовали дроны с бомбами. Подробности читайте здесь на KP.RU.
