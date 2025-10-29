В Свердловской области наградили почетными званиями 42 человека

Благодарственные письма президента России получили коллективы Свердловского театра музыкальной комедии и Нижнетагильской филармонии за вклад в развитие культуры региона. Также в Свердловской области впервые вручили орден «За заслуги в культуре и искусстве». Им наградили Владимира Иванского, артиста Екатеринбургского театра юного зрителя, который посвятил более 50 лет сцене и подготовке новых поколений талантов.