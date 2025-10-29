Космонавты РФ справились с нештатной ситуацией при работе в открытом космосе

По словам Зайцева, подобные ситуации хоть и редки, но возникают. Космонавтам удалось оперативно отреагировать и успешно устранить проблему, заменив кассеты на блоке молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).
«Мы столкнулись с нештатной ситуацией с аппаратурой, которую ставили во время прошлого выхода. Там появились небольшие недочёты к работе этой аппаратуры, космонавты занимались достаточно продолжительное время парированием этой нештатной ситуации», — заявил Зайцев.
В результате задержки, вызванной устранением неполадки, выполнение дальнейших работ сместилось на один час. Помимо устранения неполадки, космонавтам предстояло установить плазменный инжектор для изучения ионосферы, очистить иллюминатор модуля «Наука», а также перенести внешний пульт управления EMMI манипулятором ERA.
Ранее российский космонавт запечатлел процесс очистки иллюминатора модуля «Наука» другими космонавтами во время их работы в открытом космосе. Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий также занимались установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». При выполнении работ использовались скафандры нового поколения «Орлан-МКС», оснащенные системой телеметрического контроля.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.