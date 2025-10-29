Космонавты РФ справились с нештатной ситуацией при работе в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, находящиеся на Международной космической станции (МКС), успешно справились с нештатной ситуацией, возникшей в ходе работы аппаратуры эксперимента «Экран-М». Недочёты в работе оборудования были выявлены во время выхода в открытый космос, который состоялся 16 октября. Об этом сообщил ведущий инженер-испытатель РКК «Энергия» Максим Зайцев.