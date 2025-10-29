Актёра Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Напомним, о смерти Геннадия Назарова стало известно 26 октября. Причиной смерти актёра стала тяжёлая почечная патология. Церемония прощания с артистом состоится 29 октября в храме святителя Николая на Трёх Горах. Назаров был выпускником Московского театрального художественно-технического училища, работал в театре на Малой Бронной и «Ленкоме», а в последние почти два десятилетия преподавал в ГИТИСе в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.