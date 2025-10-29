Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области прогремели взрывы, работает ПВО

В Ульяновской области прогремело несколько взрывов на окраине Новоспасского городского поселения. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны из-за атаки украинских беспилотников, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали Telegram-каналу о 5−8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее украинские дроны атаковали Выгоничский район Брянской области, в результате удара погибла мирная жительница, а несовершеннолетняя девочка получила ранения. Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где она получила всю необходимую помощь. Губернатор региона выразил соболезнования родственникам погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.