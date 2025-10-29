В аэропорту Казани ввели ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Казани введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
