Балицкий извинился перед жителями Курской области за свои высказывания

Губернатор Запорожской области объяснил свои слова об обвиняемых в коррупции чиновниках Курской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед жителями Курской области за то, что употребил слово «курчане» в отношении ряда экс-чиновников этого региона, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

Ранее Балицкий употребил слово «курчане», говоря об обвиняемых в крупных хищениях чиновниках.

«Под словом “курчане” имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России», — написал Балицкий в Telegram-канале, подчеркнув, что его высказывание не относилось ко всем жителям Курской области.