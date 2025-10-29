В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения

Срочная новость.
Аэропорт Чебоксары временно ограничил взлет и посадку воздушных судов. Данные меры введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
