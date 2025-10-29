Ричмонд
Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты Рыжиков и Зубрицкий провели в открытом космосе почти семь часов.

Источник: Комсомольская правда

Почти семь часов длился выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого. Они заменили кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников, очистили иллюминатор модуля «Наука», установили импульсный плазменный инжектор и перенесли внешний пульт управления манипулятором ERA.

Подробности рассказывает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

«Впервые в истории в открытом космосе выращены идеальные структуры кристаллов», — сказано в релизе.

В ведомстве назвали точное время, которое Рыжиков и Зубрицкий провели за бортом МКС: 6 часов 54 минуты.

Видео того, как российские космонавты готовятся к выходу за борт МКС, смотрите здесь на KP.RU.

Две недели назад российские космонавты также провели вне корабля 6 часов 11 минут. Они установили аппаратуру для научного эксперимента «Экран-М», очистили один из иллюминаторов модуля «Звезда» и выполнили ряд других операций.