Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Почти семь часов длился выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого. Они заменили кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников, очистили иллюминатор модуля «Наука», установили импульсный плазменный инжектор и перенесли внешний пульт управления манипулятором ERA.
Подробности рассказывает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
«Впервые в истории в открытом космосе выращены идеальные структуры кристаллов», — сказано в релизе.
В ведомстве назвали точное время, которое Рыжиков и Зубрицкий провели за бортом МКС: 6 часов 54 минуты.
Две недели назад российские космонавты также провели вне корабля 6 часов 11 минут. Они установили аппаратуру для научного эксперимента «Экран-М», очистили один из иллюминаторов модуля «Звезда» и выполнили ряд других операций.