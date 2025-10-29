Ричмонд
Росавиация сообщила о закрытии ещё семи аэропортов в России

В ряде аэропортов Российской Федерации введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

Ограничения затронули аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Самары (Курумоч), Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Казани. В то же время, ограничения, ранее введенные в аэропорту Жуковский (Раменское), были сняты.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в пяти российских аэропортах были введены временные ограничения на полёты. В воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Геленджика, Жуковского и Пензы были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Кроме того, как уточнил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в регионе был введён план «Ковёр».

