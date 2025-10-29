Фасад ледовой арены в Перми украсят современными световыми панелями. Видео

Ледовую арену сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Проект реализуется по концессии между правительством региона и ООО «Красная машина». Генподрядчик ООО «Строй-Комплекс» отставал от графика и осенью 2024 года договор подписали с КРПК. Сроки не раз сдвигались — достроить арену планировалось в конце 2024 года и к 1 июля 2025 года, но работы еще ведутся.