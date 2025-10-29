Ричмонд
Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Средствами ПВО была предотвращена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Срочная новость.

