Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Срочная новость.
Средствами ПВО была предотвращена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
