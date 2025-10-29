Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

G1: в Бразилии при перестрелке полиции с бандой погибли более 60 человек

Правоохранители проводят операцию по задержанию торговцев наркотиками.

Источник: Аргументы и факты

В Рио-де-Жанейро в результате масштабной операции полиции погибли свыше 60 человек, в том числе четверо правоохранителей, информирует G1.

Речь идёт об операции «Сдерживание» по задержанию участников местных банд торговцев наркотиками.

«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении.

Бразильские власти заявляют, что операция «Сдерживание» стала крупнейшей по числу погибших правоохранителей в истории страны. Всего в операции участвуют более 2,5 тысячи полицейских.

Ранее сообщалось, что в Бразилии потерпел крушение самолёт, перевозивший в пакетах SpaceX 180 кг кокаина.