G1: в Бразилии при перестрелке полиции с бандой погибли более 60 человек

В Рио-де-Жанейро в результате масштабной операции полиции погибли свыше 60 человек, в том числе четверо правоохранителей, информирует G1.
Речь идёт об операции «Сдерживание» по задержанию участников местных банд торговцев наркотиками.
«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении.
Бразильские власти заявляют, что операция «Сдерживание» стала крупнейшей по числу погибших правоохранителей в истории страны. Всего в операции участвуют более 2,5 тысячи полицейских.
Ранее сообщалось, что в Бразилии потерпел крушение самолёт, перевозивший в пакетах SpaceX 180 кг кокаина.