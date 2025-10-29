Директор школы в Азове уволен после скандала с разделительными табличками

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал произошедшее в школе Азова «настоящей сегрегацией и апартеидом», отметив необходимость уделять внимание детям участников СВО, но не путём разделения в учебных заведениях. Он также подчеркнул, что все дети должны получать качественное бесплатное питание в школах на равных основаниях. В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал инцидент «очевидной и грубейшей дискриминацией».