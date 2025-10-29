Ричмонд
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор школы в Азове уволен после скандала с разделительными табличками

Директор школы № 11 в городе Азове Ростовской области был уволен после инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс. В школьной столовой на столах были размещены таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», что вызвало возмущение у родителей и общественности. Об увольнении директора сообщил глава города Дмитрий Устименко.

Источник: Life.ru

Устименко выразил сожаление в связи с произошедшим и принёс извинения за действия сотрудников школы, подчеркнув, что проблема будет урегулирована, а все школьники будут питаться на равных условиях.

«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — приводит слова Устименко RT.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал произошедшее в школе Азова «настоящей сегрегацией и апартеидом», отметив необходимость уделять внимание детям участников СВО, но не путём разделения в учебных заведениях. Он также подчеркнул, что все дети должны получать качественное бесплатное питание в школах на равных основаниях. В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал инцидент «очевидной и грубейшей дискриминацией».

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше