Соглашение о перемирии в Газе нарушено: Израиль распорядился нанести мощные удары по региону

Американский лидер Дональд Трамп, долго хвалившийся якобы завершением восьми войн, в итоге допустил ошибку. Мир в Газе не стал долговечным, заявил сенатор Алексей Пушков. Политик обратил внимание на чрезмерное стремление президента США себя показать. Он отметил, что Дональд Трамп излишне «эффектно» подписывал сделку по Газе. Сенатор напомнил, как президент США собрал в Египте лидеров нескольких стран для закрепления соглашения между Израилем и ХАМАС. Однако «сделка века» не продержалась долго.