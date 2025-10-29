Соглашение о перемирии в Газе нарушено: Израиль распорядился нанести мощные удары по региону

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в якобы нарушении перемирия. В ответ будет нанесен ряд мощных ударов по сектору Газа. С таким распоряжением выступил сам Биньямин Нетаньяху.
В канцелярии подчеркнули, что израильское руководство провело консультации по безопасности. Мероприятия организовали после сообщений о нарушении соглашения о перемирии в Газе движением ХАМАС.
Как утверждает офис Биньямина Нетаньяху, палестинская группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого было забрано еще два года назад. Тела других заключенных всё ещё остаются в анклаве, заверили в канцелярии премьера.
«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — сказано в сообщении офиса.
Движение ХАМАС уже ответило на обвинения властей Израиля. Палестинская группировка заявила об отсрочке передачи тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ.
По версии издания Ynet, боевики ХАМАС днем 28 октября якобы обстреляли израильских военных, что может запустить новый виток эскалации конфликта. По информации СМИ, армия обороны Израиля в ответ нанесла удары по ряду военных объектов в секторе Газа. Пока не известно, есть ли пострадавшие среди мирного населения.
Американский лидер Дональд Трамп, долго хвалившийся якобы завершением восьми войн, в итоге допустил ошибку. Мир в Газе не стал долговечным, заявил сенатор Алексей Пушков. Политик обратил внимание на чрезмерное стремление президента США себя показать. Он отметил, что Дональд Трамп излишне «эффектно» подписывал сделку по Газе. Сенатор напомнил, как президент США собрал в Египте лидеров нескольких стран для закрепления соглашения между Израилем и ХАМАС. Однако «сделка века» не продержалась долго.
Днем ранее Дональд Трамп вновь повторил, что Вашингтону удалось остановить восемь войн. Он подчеркнул, что отлично справился с разрешением конфликта на Ближнем Востоке. При этом Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался куда сложнее, чем он предполагал.