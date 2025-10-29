«Еда. Напитки. Улыбка»: PepsiCo представила новый логотип впервые за 25 лет

Согласно пресс-релизу, новый логотип разработан, чтобы отразить трансформацию компании, ее энергию, оптимизм и амбиции на 2025 год и в будущем. Компания подчеркивает, что, несмотря на значительный рост и изменения в бизнесе, корпоративный бренд оставался прежним почти четверть века.