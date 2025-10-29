Ричмонд
«Еда. Напитки. Улыбка»: PepsiCo представила новый логотип впервые за 25 лет

Компания PepsiCo, владеющая более чем 500 брендами, включая Pepsi и Lay’s, объявила о глобальном ребрендинге и смене своего корпоративного логотипа. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Это первое обновление фирменного стиля за последние 25 лет, начиная с 2001 года.

Согласно пресс-релизу, новый логотип разработан, чтобы отразить трансформацию компании, ее энергию, оптимизм и амбиции на 2025 год и в будущем. Компания подчеркивает, что, несмотря на значительный рост и изменения в бизнесе, корпоративный бренд оставался прежним почти четверть века.

Новым лозунгом бренда станет фраза: «Еда. Напитки. Улыбка». На обновленном логотипе буква «P» символизирует богатое наследие бренда газированных напитков Pepsi.

15 сентября стало известно, что компания PepsiCo планирует зарегистрировать торговую марку Mirinda в России. Обращение в ведомство поступило в начале сентября. До этого напитки под этим брендом уже продавались в российских магазинах.

Компания The Coca-Cola Company также приняла решение зарегистрировать ряд новых логотипов через Роспатент: в ведомство поступили заявки на знаки Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, а также на одноименные бренды.