В Роспотребнадзоре рассказали, кому необходимо есть овсянку

На полках магазинов можно встретить три основных вида овсянки: крупу, геркулес и хлопья быстрого приготовления, уточнили в пресс-службе. Лучше выбирать кашу, требующую варки от 15 до 20 минут, так как она сохраняет больше полезных веществ и помогает дольше оставаться сытым. В том случае, если человек предпочитает хлопья быстрого приготовления, необходимо убедиться, что в их составе нет сахара и консервантов.