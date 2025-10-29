Выпущенного под залог из СИЗО митрополита УПЦ Арсения увезли в СБУ

Сотрудники СБУ задержали настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко), который был выпущен из следственного изолятора на Украине под залог, сообщил Союз православных журналистов.
Организация уточняет, что сумма залога составила 1,514 млн грн. (более 2,87 млн руб.). Суд в рамках решения об освобождении Арсения учёл очень плохое состояние здоровья священнослужителя.
При этом сразу после выхода из СИЗО митрополита задержали и доставили в управление СБУ в рамках нового подозрения, которое было объявлено ещё три недели назад.
Напомним, митрополит УПЦ Арсений был задержан на Украине в апреле 2024 года. В июле того же года стало известно, что российская сторона ведёт переговоры с Украиной по поводу освобождения настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита в рамках процедуры обмена пленными.