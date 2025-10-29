Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в ноябре: как отдыхаем

В России 4 ноября отмечается День народного единства. В связи с этим несколько трудовых буден станут праздничными. Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной. Об этом оповестила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет ТАСС.
При этом на текущей неделе россияне отработают шесть смен подряд. Это связано с переносом праздничных дней. Предпраздничная смена — 1 ноября — будет сокращена на час.
«В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, которая начнется только в среду, 5 ноября. В связи с празднованием Дня народного единства выходными будут три дня подряд — со 2 по 4 ноября», — напомнила эксперт.
В России с 2026 года существенно вырастет МРОТ. С января также ожидается повышение выплат по больничным и родам. Заработная плата, привязанная к МРОТ, также вырастет автоматически.