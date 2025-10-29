Ретро-футуризм, экологичность и handmade: Украшаем ёлку к Новому году вместе с Life.ru

«По поводу темы экологии важно упомянуть, что, например, дерево, посаженное в горшок, а не спиленное, — это большой плюс. Если речь идёт о загородном доме, такой подход способствует продолжению роста деревьев или расширению садовой зоны. В целом, тема экологичности сегодня очень актуальна и будет важной и в ближайшие годы», — отмечает дизайнер.