Ричмонд
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэру Одессы и его заместителям предъявили обвинения после наводнения

Мэр Одессы Геннадий Труханов и два его заместителя столкнулись с обвинениями в служебной халатности, связанной с наводнением, произошедшим в начале октября и унесшим жизни 10 человек. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Мэр Одессы Геннадий Труханов и два его заместителя столкнулись с обвинениями в служебной халатности, связанной с наводнением, произошедшим в начале октября и унесшим жизни 10 человек. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По данным источников, обвинения также были выдвинуты против семи других подчиненных Труханова. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который, по его словам, покинул Украину из-за политического преследования, заявил в Telegram, что мера пресечения для мэра будет избрана уже завтра. Это может быть домашний арест или содержание под стражей, передает «Известия».

14 октября украинский лидер Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова. Это означает автоматическое прекращение его полномочий. Украинского паспорта также лишились экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета из Херсона Сергей Полунин.

Позже СБУ подтвердила информацию о лишении гражданства Труханова и продемонстрировала фото его российского паспорта, который по-прежнему действителен. В частности загранпаспорт России Труханову выдали в 2015 году, и документ еще действует.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше