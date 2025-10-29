Мэру Одессы и его заместителям предъявили обвинения после наводнения

Мэр Одессы Геннадий Труханов и два его заместителя столкнулись с обвинениями в служебной халатности, связанной с наводнением, произошедшим в начале октября и унесшим жизни 10 человек. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
По данным источников, обвинения также были выдвинуты против семи других подчиненных Труханова. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который, по его словам, покинул Украину из-за политического преследования, заявил в Telegram, что мера пресечения для мэра будет избрана уже завтра. Это может быть домашний арест или содержание под стражей, передает «Известия».
14 октября украинский лидер Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова. Это означает автоматическое прекращение его полномочий. Украинского паспорта также лишились экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета из Херсона Сергей Полунин.
Позже СБУ подтвердила информацию о лишении гражданства Труханова и продемонстрировала фото его российского паспорта, который по-прежнему действителен. В частности загранпаспорт России Труханову выдали в 2015 году, и документ еще действует.