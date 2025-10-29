Мэру Одессы и его заместителям предъявили обвинения после наводнения

По данным источников, обвинения также были выдвинуты против семи других подчиненных Труханова. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который, по его словам, покинул Украину из-за политического преследования, заявил в Telegram, что мера пресечения для мэра будет избрана уже завтра. Это может быть домашний арест или содержание под стражей, передает «Известия».