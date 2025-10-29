Ричмонд
Дмитриев заявил, что подаст в суд на газету The Washington Post

Дмитриев уже призвал WP извиниться за приписанную ему цитату.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что он намерен подать иск в суд против американского издяния The Washington Post.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления цитат в публикации — так и не исправили», — написал он на своей странице в соцсети X*, а также рассказал о повторном некорректном использовании якобы его цитат в материале газеты.

Ранее Дмитриев заявил, что требует от The Washington Post принести извинения за некорректное приписывание высказывания.

В материале Дмитриеву приписывается фраза: «Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл», хотя в реальности это был репост из стороннего Telegram-канала.

Кроме того, 28 октября Дмитриев рассказал, что сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

