Россиян предупредили о штрафах за курение на балконах в жилых домах: сколько заплатят нарушители

Курящие россияне должны помнить о некоторых запретах. В том числе, нельзя зажигать сигареты на общих балконах жилых домов. Курение в таких местах обернется нарушителю штрафом от 500 рублей. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов, транслирует РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что максимальный размер штрафа в таком случае составит 1,5 тысячи рублей. Запрещено также курение в лифтах и на лестницах, уведомил депутат.
«На практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это “не подъезд”, а “улица”. Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением», — оповестил Сергей Колунов.
