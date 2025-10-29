Ричмонд
Россиян предупредили о штрафах за курение на балконах в жилых домах: сколько заплатят нарушители

Депутат Колунов предупредил о штрафах от 500 рублей за курение на общих балконах.

Источник: Комсомольская правда

Курящие россияне должны помнить о некоторых запретах. В том числе, нельзя зажигать сигареты на общих балконах жилых домов. Курение в таких местах обернется нарушителю штрафом от 500 рублей. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов, транслирует РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что максимальный размер штрафа в таком случае составит 1,5 тысячи рублей. Запрещено также курение в лифтах и на лестницах, уведомил депутат.

«На практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это “не подъезд”, а “улица”. Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением», — оповестил Сергей Колунов.

Россиянам также напомнили, что первая рабочая неделя ноября будет трехдневной. Это связано с переносом праздничных дней. Смена 1 ноября будет сокращена на час.