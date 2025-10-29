Россиян предупредили о штрафах за курение на балконах в жилых домах: сколько заплатят нарушители

«На практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это “не подъезд”, а “улица”. Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением», — оповестил Сергей Колунов.