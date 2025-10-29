В Свердловской области выросли цены на антидепрессанты

Долгова отметила, что рост цен не связан исключительно с повышением спроса. На стоимость лекарств влияют тип препарата, производитель, расходы на производство и логистику, а также ценовая политика аптечных сетей. Кроме того, в последнее время увеличился объем упаковок, что также отражается на конечной цене для покупателей.