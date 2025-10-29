Обезьяны-переносчики гепатита С и COVID сбежали в США

В Соединенных Штатах разыскивают лабораторных обезьян. Животные, передвигаясь на грузовике в штате Миссисипи, сбежали. Утверждается, что обезьяны являются переносчиками гепатита С и COVID. Об этом предупредили в пресс-службе полиции Миссисипи.
Как отмечается, обезьяны сбежали после ДТП. Инцидент произошел 28 октября. Грузовик перевозил «макак-резусов». Полиции удалось обезвредить всех представляющих опасность животных, кроме одного.
«Вес обезьян составляет около 40 фунтов, они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19», — сказано в уведомлении.
