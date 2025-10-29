В Госдуме рассказали о помощи детям, пострадавшим от преступлений Киева

«Например, недавно реабилитацию прошла девочка из Горловки, получившая ампутацию руки и ноги. Сейчас полный курс пройден, и это не последний этап реабилитации. Нужно сделать так, чтобы все это было бесшовно, чтобы было максимально удобно. Мы занимались совместно с фондом “Доктор Лиза”. Мы вместе постоянно с ними на связи, помогаем и общаемся с семьями, которые на постоянном патронате», — подчеркнула она.