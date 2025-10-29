Ноябрьский звездопад Леониды может превратиться в «звездный ливень» в 2099 году

«В 1966 году во время “метеорного шторма” Леонид земляне наблюдали 10 000 метеоров за час, это два или три метеора в секунду. Но нам придется подождать. Такой шторм может повториться лишь в 2099 году. По прогнозам астрономов, до этого времени Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли, рождающими такие “метеорные ливни”, — сообщили ТАСС в планетарии.