Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России

Дело в том, что модельные ряды машин обновляются со скоростью, соизмеримой со сроком жизни мобильных гаджетов. Концерны не вкладываются в постпродажное обслуживание, поскольку им выгоднее создавать все новые и новые модели. Кроме того, в самом Китае нет культуры владения подержанными авто.