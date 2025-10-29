Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главная проблема китайских авто в России связана с высокой скоростью прогресса китайских автоконцернов, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.
Дело в том, что модельные ряды машин обновляются со скоростью, соизмеримой со сроком жизни мобильных гаджетов. Концерны не вкладываются в постпродажное обслуживание, поскольку им выгоднее создавать все новые и новые модели. Кроме того, в самом Китае нет культуры владения подержанными авто.
«Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие», — отмечает Васильев.
Однако сейчас отношение к обслуживанию авто после продажи меняется, и с актуальными моделями китайских брендов проблем быть не должно, заключил он.