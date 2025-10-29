Россиян предупредили о токсических эффектах вейпов

По словам специалиста, производители вейпов сознательно делают продукцию «привлекательной» для молодежи: добавляют яркие вкусы, продвигают через рекламу и соцсети, обещая, что это «модно и безопасно». Но в действительности сладкий пар ничем не отличается от сигаретного дыма. Он также разрушает сосуды, сердце и мозг.