Россиян предупредили о токсических эффектах вейпов

Многие до сих пор верят, что электронные сигареты безопаснее обычных. Но на деле вейпы наносят организму не меньший вред, особенно из-за содержания синтетического никотина, который вызывает сильнейшую зависимость. Об этом KP.RU рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.
— Никотина в электронках в разы больше! Конечно, содержание никотина в разных марках разное, но чаще всего в вейпах используется синтетический никотин, который отличается крайней токсичностью и вызывает еще более стойкое привыкание, — подчеркнула эксперт.
По словам специалиста, производители вейпов сознательно делают продукцию «привлекательной» для молодежи: добавляют яркие вкусы, продвигают через рекламу и соцсети, обещая, что это «модно и безопасно». Но в действительности сладкий пар ничем не отличается от сигаретного дыма. Он также разрушает сосуды, сердце и мозг.
— Основной вред никотина, кроме зависимости, — это сужение сосудов и капилляров, из-за чего страдают все органы, в первую очередь легкие, сердечно-сосудистая система и мозг. Повреждаются бронхиолы, мелкие и средние бронхи, легочная ткань. Начинается тот самый кашель курильщика, — заключила медик.