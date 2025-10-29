В Шереметьево, а также в аэропортах Саратова, Самары и Пензы сняли план «Ковёр»

Ранее в Ульяновской области прогремело несколько взрывов на окраине Новоспасского городского поселения. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны из-за атаки украинских беспилотников. Местные жители рассказали о 5−8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.