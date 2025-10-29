Нутрициолог назвала самые полезные способы приготовления яиц

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Чтобы сохранить полезные свойства яиц, нужно выбирать щадящие способы приготовления, например, пашот, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
«Способы приготовления для сохранения питательных свойств должны быть максимально щадящими: всмятку, пашот, глазунья (на нерафинированном масле или без него)», — отметила эксперт.
Нутрициолог отметила, что в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты и жиры и, чтобы сохранить пищевую ценность, не стоит подвергать продукт длительной температурной обработке.
«Это максимально полезный продукт по своему составу, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты, жиры: холин и лецитин, необходимые мозгу и печени, витамины группы В, жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К2), микроэлементы (железо, калий, селен, цинк и др.)», — подчеркнула Масленникова.
Эксперт отметила, что совсем пренебрегать температурной обработкой не стоит, так как лучше белок усваивается в термообработанном виде, чем в сыром.