Почему нет бензина в Новосибирске 29 октября 2025 года

Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию комплексом причин, среди которых — плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сбои в логистических цепочках и общее снижение объёмов производства нефтепродуктов.
По мнению Сергея Лацких, президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ», ситуация остается сложной, но контролируемой. Он отметил, что октябрь будет стабильно тяжёлым по бензину, он будет поступать в продажу только по мере его поставок с НПЗ в регион.
Многим горожанам, вероятно, придётся поменять привычные маршруты и заправляться не там, где они привыкли. При этом, не исключено, что после стабилизации ситуации на топливном рынке новосибирцев может ожидать очередной виток роста цен.