Почему нет бензина в Новосибирске 29 октября 2025 года

По мнению Сергея Лацких, президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ», ситуация остается сложной, но контролируемой. Он отметил, что октябрь будет стабильно тяжёлым по бензину, он будет поступать в продажу только по мере его поставок с НПЗ в регион.