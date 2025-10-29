Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такси сбило ребенка на «зебре» в Актобе: девочка в реанимации

В Актобе восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль. Сейчас школьница в реанимации, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

Кадры, на которых запечатлен момент ДТП, распространились в соцсетях. На ролике видно, что ребенок сначала шел, затем побежал, в этот момент на высокой скорости ехала машина марки Chevrolet, которая сбила девочку, а затем задела стоящий на обочине транспорт.

Состояние пострадавшей крайне тяжелое, девочка находится в коме в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Что касается водителя, то по данным полиции он также доставлен в медучреждение с травмами. Сейчас идет расследование.

«Ребенку были проведены все диагностические манипуляции, обследование и ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение. На сегодняшний день состояние остается крайне тяжелым за счет полученной травмы, за счет травматического шока», — сообщил завотделением детской нейрохирургии Самат Кокшибаев.