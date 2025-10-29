Такси сбило ребенка на «зебре» в Актобе: девочка в реанимации

Кадры, на которых запечатлен момент ДТП, распространились в соцсетях. На ролике видно, что ребенок сначала шел, затем побежал, в этот момент на высокой скорости ехала машина марки Chevrolet, которая сбила девочку, а затем задела стоящий на обочине транспорт.
Состояние пострадавшей крайне тяжелое, девочка находится в коме в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Что касается водителя, то по данным полиции он также доставлен в медучреждение с травмами. Сейчас идет расследование.
«Ребенку были проведены все диагностические манипуляции, обследование и ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение. На сегодняшний день состояние остается крайне тяжелым за счет полученной травмы, за счет травматического шока», — сообщил завотделением детской нейрохирургии Самат Кокшибаев.