Кадры с якобы убитым блогером Поздняковым разлетелись в сети

Согласно сообщениям, циркулирующим в сети, блогер предположительно был убит на территории Индонезии. Неподтвержденные источники указывают, что происшествие случилось возле гостиницы Komodo Flores.
Телеграм-канал блогера не обновлялся сутки. На опубликованных изображениях видны повреждения, которые, предположительно, являются огнестрельными ранами. Вместе с тем, некоторые источники выражают сомнения в правдивости этих сведений, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Поздняков использовал подобные инсценировки.
На данный момент официальных подтверждений о смерти блогера от российских дипломатов не поступало. Также, в новостных лентах индонезийских медиа отсутствуют упоминания об этом инциденте.
Владислав Поздняков — российский общественный деятель, основатель и лидер закрытого Telegram-канала.