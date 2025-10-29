Кадры с якобы убитым блогером Поздняковым разлетелись в сети

Телеграм-канал блогера не обновлялся сутки. На опубликованных изображениях видны повреждения, которые, предположительно, являются огнестрельными ранами. Вместе с тем, некоторые источники выражают сомнения в правдивости этих сведений, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Поздняков использовал подобные инсценировки.