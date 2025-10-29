Ричмонд
Кадры с якобы убитым блогером Поздняковым разлетелись в сети

В интернете стремительно набирают популярность фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен убитый блогер Владислав Поздняков.

Источник: Соцсети

Согласно сообщениям, циркулирующим в сети, блогер предположительно был убит на территории Индонезии. Неподтвержденные источники указывают, что происшествие случилось возле гостиницы Komodo Flores.

Телеграм-канал блогера не обновлялся сутки. На опубликованных изображениях видны повреждения, которые, предположительно, являются огнестрельными ранами. Вместе с тем, некоторые источники выражают сомнения в правдивости этих сведений, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Поздняков использовал подобные инсценировки.

На данный момент официальных подтверждений о смерти блогера от российских дипломатов не поступало. Также, в новостных лентах индонезийских медиа отсутствуют упоминания об этом инциденте.

Владислав Поздняков — российский общественный деятель, основатель и лидер закрытого Telegram-канала.