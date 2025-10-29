За год в Свердловской области появится семь новых больниц

«Первая областная — крупнейший в округе многопрофильный медцентр, где пациенты получают специализированную и высокотехнологичную помощь, — сообщил Денис Паслер. — Мы регулярно поставляем сюда новое оборудование: только в нынешнем году установлены новый компьютерный томограф для исследования сердца и сосудов, аппарат для лечения ран отрицательным давлением. Существующее здание было построено 50 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалось, тогда как количество ежегодно проводимых операций увеличилось более чем в 12 раз — до 27 тысяч в год».