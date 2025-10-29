За год в Свердловской области появится семь новых больниц

Семь больниц за год.
Полпред президента РФ в УрФО Артём Жога поддержал предложения губернатора и правительства региона и готов продвигать их на федеральном уровне. В частности, в ближайшее время решится вопрос со строительством нового оперблока в Свердловской областной клинической больнице № 1. Медико-техническое задание на проектирование и строительство объекта уже готово, выделен земельный участок. На данный момент решается вопрос финансирования.
«Первая областная — крупнейший в округе многопрофильный медцентр, где пациенты получают специализированную и высокотехнологичную помощь, — сообщил Денис Паслер. — Мы регулярно поставляем сюда новое оборудование: только в нынешнем году установлены новый компьютерный томограф для исследования сердца и сосудов, аппарат для лечения ран отрицательным давлением. Существующее здание было построено 50 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалось, тогда как количество ежегодно проводимых операций увеличилось более чем в 12 раз — до 27 тысяч в год».
По словам главы региона, также решается вопрос реконструкции терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ. Благодаря средствам областного бюджета здание уже готово на 70%. Но для его завершения необходимо федеральное финансирование.
«В 2025 году мы намерены ввести в эксплуатацию семь медицинских учреждений в Екатеринбурге, Серове, Артёмовском, Реже, Берёзовском и Арамиле, — подчеркнул губернатор. — Часть из них уже работают, до конца года запустим ещё четыре. Во всех поликлиниках — современные диагностические отделения, клинические лаборатории, кабинеты узких специалистов и удобная система навигации».
Сильное звено.
На днях в Центральную городскую больницу № 20 Екатеринбурга поступило современное оборудование стоимостью более 22 млн рублей. «Оно значительно упростит работу врачей, позволит проводить операции с высокой точностью и без дополнительных обследований, — пояснил глава региона. — А новый операционный стол обеспечит максимальный комфорт и точность в ходе хирургического вмешательства».
К слову, внедрение современных технологий в медучреждениях Среднего Урала — часть программы модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»). До конца года в больницы Свердловской области поступит около двух тысяч единиц техники на сумму более 2,2 млрд рублей. Все поставки идут по плану.
Эффективные методики.
Между тем руководители Минздрава и больниц региона приняли участие в конгрессе «Национальное здравоохранение» в Москве. Более 20 экспертов из разных уголков Свердловской области изучили передовые практики и инновационные решения в сфере здравоохранения.
«Мы активно внедряем инновации в Свердловской области, осваиваем самые эффективные методики спасения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выполняем трансплантации костного мозга для помощи людям с онкопатологиями, реализуем уникальные профилактические проекты в сфере охраны общественного здоровья, — рассказала глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова. — Опыт, полученный в столице, поможет сделать этот процесс более динамичным».
Одним из важных вопросов конгресса стала тема предиктивной медицины. Свердловская область одной из первых в стране внедрила программу расширенного неонатального скрининга, которая позволяет с первых недель жизни ребёнка выявить 36 наследственных заболеваний. Их ранняя диагностика даёт возможность специалистам до развития симптомов начать лечение и предотвратить тяжёлые осложнения.
Большую популярность получила выездная диспансеризация в рамках проекта регионального Минздрава «Добро на предприятие». Кроме того, Свердловская область является одним из пионеров в развитии телемедицины. В больницах всех уровней внедряются цифровые решения для управления потоками пациентов и оптимизации работы учреждений. На базе крупных больниц созданы современные реабилитационные центры, которые оснащены передовым оборудованием для восстановления пациентов после тяжёлых заболеваний, инфарктов, инсультов и травм.