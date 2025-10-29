Спасатели эвакуировали четверых туристов, застрявших на камчатском вулкане

Спасателям удалось добраться до четверых туристов, которые оказались заблокированы на Авачинском вулкане в Камчатском крае. Об этом стало известно в среду, 29 октября.
Четыре человека вместе с тремя автомобилями были обнаружены после продолжительных поисков, осложненных неблагоприятными погодными условиями — сильной пургой и снегопадами.
Все это время с туристами поддерживали связь. Ранее сообщалось, что у автомобилей стремительно заканчивалось топливо. В настоящее время все четверо туристов успешно эвакуированы и переданы родственникам. Информация об их состоянии пока уточняется, передает Telegram-канал Shot.
28 октября стало известно, что отправившиеся на помощь туристам на горном перевале Камчатки спасатели сами застряли в снежном плену. Погодные условия в районе случившегося ухудшились настолько, что добраться до путешественников не выходит даже на снегоболотоходе.
За день до этого появилась информация о том, что три автомобиля с людьми застряли на горном перевале Камчатки. Они не смогли спуститься из-за мощного циклона.