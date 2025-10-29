Спасатели эвакуировали четверых туристов, застрявших на камчатском вулкане

Все это время с туристами поддерживали связь. Ранее сообщалось, что у автомобилей стремительно заканчивалось топливо. В настоящее время все четверо туристов успешно эвакуированы и переданы родственникам. Информация об их состоянии пока уточняется, передает Telegram-канал Shot.