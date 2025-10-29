«Дальневосточная ипотека» распространится на вторичный рынок в ближайшее время

Напомним, что в апреле этого года программу «Семейная ипотека» расширили на вторичное жильё. Теперь семьи могут покупать готовые квартиры на льготных условиях в тех городах России, где не строятся новые многоквартирные дома или их количество не превышает двух. При этом дом, в котором приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет на момент оформления кредита.