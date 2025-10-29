«Дальневосточная ипотека» распространится на вторичный рынок в ближайшее время

Жильё на вторичном рынке в городах Дальнего Востока и Арктики, где не ведётся строительство новых многоквартирных домов, вскоре сможет быть приобретено по льготной программе. Документ, расширяющий действие «Дальневосточной и арктической ипотеки» на покупку «вторички», доработают в ближайшее время. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал журналистам на мероприятии «100 проектов России. Строительство» (16+).
«Я думаю, что ее буквально в ближайшее время Минфин уже запустит в работу», — сказал Хуснуллин, подразумевая программу.
Условия покупки вторичного жилья по этой программе, по мнению вице-премьера, будут аналогичны условиям на новостройки. Впервые о расширении льгот заговорил президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании Восточного экономического форума (16+) во Владивостоке он поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» под 2%. Глава государства также предложил включить в программу все многодетные семьи региона независимо от возраста и сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений — не только педагогов.
Напомним, что в апреле этого года программу «Семейная ипотека» расширили на вторичное жильё. Теперь семьи могут покупать готовые квартиры на льготных условиях в тех городах России, где не строятся новые многоквартирные дома или их количество не превышает двух. При этом дом, в котором приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет на момент оформления кредита.
Прогнозы.
Ранее ИА PrimaMedia разбиралось, как расширение льгот изменит рынок жилья. Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным расширение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» поддержит спрос на жильё в регионе на время охлаждения на рынке, но, скорее всего, не вызовет роста цен на квартиры. Такое мнение высказал генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков. При этом мера может иметь неочевидный на первый взгляд положительный эффект, отметил старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Максим Кривелевич.
В Приморье возможная реформа нашла как сторонников, так и противников. Некоторые жители края считают, что расширение программы может вызвать рост цен на жильё. Тем более, что подобный опыт уже был. После введения программы «Дальневосточная и артическая ипотека» произошло удорожание стоимости «квадрата» на первичном рынке.