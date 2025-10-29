Ричмонд
Бастрыкин требует отчет о деле несовершеннолетней в Новосибирской области

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, а также проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России запросил доклад о расследовании дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В федеральных СМИ сообщалось, что в селе Барышево несовершеннолетняя девушка избила свою знакомую. При этом отмечается бездействие органов профилактики, несмотря на то, что подросток состоит на учёте в органах внутренних дел.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Е. Г. Долгалеву представить доклад о ходе расследования и результатах процессуальной проверки, проведённой по материалам сюжета.