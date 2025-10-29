Собянин: ликвидирован ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву

В ночь на среду российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
Ликвидировано четыре беспилотника ВСУ.
«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.
Ранее Собянин заявил о трёх ликвидированных БПЛА. Он также отметил, что на месте падения обломков находятся специалисты.
Вечером во вторник мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что на подлёте к российской столице были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.
