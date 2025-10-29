Ричмонд
Отрекшаяся от православия Поклонская взяла себе неожиданное имя

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая ранее призналась, что не исповедует православие, официально сменила имя. Теперь ее зовут Радведа. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Сергей Мардан.

Поклонская официально сменила имя.

Новое имя Поклонской появилось в судебных материалах к иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. Мардан подкрепил информацию копией страницы из материалов дела. Там рядом с прежней фамилией Поклонской указано имя «Радведа».

Ранее Наталья Поклонская проявляла интерес к неоязыческим убеждениям. В одном из своих постов она написала о кельтском языческом празднике Ламмас и поздравила российских граждан с праздником Мабон.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества. Она стала советником Генпрокурора РФ. Поклонская была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде.

