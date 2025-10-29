Отрекшаяся от православия Поклонская взяла себе неожиданное имя

Новое имя Поклонской появилось в судебных материалах к иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. Мардан подкрепил информацию копией страницы из материалов дела. Там рядом с прежней фамилией Поклонской указано имя «Радведа».