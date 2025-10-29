Россиянам рассказали о штрафах за курение на общих балконах

По словам чиновника, несмотря на прямой законодательный запрет, жильцы часто курят на общих балконах, считая их «улицей». Колунов напомнил, что это правонарушение карается штрафом.
«Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей», — передаёт слова депутата РИА «Новости».
Как подчеркнул парламентарий, курение в подъездах, лифтах и на лестницах также противоречит закону.
Ранее россиянам рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные. В новом исследовании, опубликованном в начале октября в научном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время противоопухолевого лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить. Отказ от вредной привычки увеличивает общую выживаемость, снижает риск прогрессирования рака и добавляет около двух лет жизни больным с раком лёгкого.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.