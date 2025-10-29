Ричмонд
Россиянам рассказали о штрафах за курение на общих балконах

Курильщиков на общих подъездных балконах в многоквартирных домах ждут штрафы от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Источник: Life.ru

По словам чиновника, несмотря на прямой законодательный запрет, жильцы часто курят на общих балконах, считая их «улицей». Колунов напомнил, что это правонарушение карается штрафом.

«Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей», — передаёт слова депутата РИА «Новости».

Как подчеркнул парламентарий, курение в подъездах, лифтах и на лестницах также противоречит закону.

Ранее россиянам рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные. В новом исследовании, опубликованном в начале октября в научном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время противоопухолевого лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить. Отказ от вредной привычки увеличивает общую выживаемость, снижает риск прогрессирования рака и добавляет около двух лет жизни больным с раком лёгкого.

