Россиянам рассказали о штрафах за курение на общих балконах

Ранее россиянам рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные. В новом исследовании, опубликованном в начале октября в научном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время противоопухолевого лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить. Отказ от вредной привычки увеличивает общую выживаемость, снижает риск прогрессирования рака и добавляет около двух лет жизни больным с раком лёгкого.