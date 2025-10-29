Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа

Там также отметили, что довольно часто люди из группы риска не вакцинируются, будучи уверенными в том, что это могут делать только абсолютно здоровые люди. На самом деле это не так. В первую очередь вакцинация показана в группах риска по тяжёлому течению и возможному развитию осложнений при гриппе — маленьким детям, людям старшего возраста, беременным, лицам с хроническими заболеваниями.