В Буденновске дроны ВСУ попытались атаковать промышленную зону

Промышленная зона города Буденновск подверглась попытке атаки со стороны противника с применением БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет, разрушения инфраструктуры также отсутствуют.

В настоящее время на местах падения беспилотников работают экстренные оперативные службы.

Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Срочная новость.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
