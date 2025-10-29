В Буденновске дроны ВСУ попытались атаковать промышленную зону

Срочная новость.
Промышленная зона города Буденновск подверглась попытке атаки со стороны противника с применением БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет, разрушения инфраструктуры также отсутствуют.
В настоящее время на местах падения беспилотников работают экстренные оперативные службы.
Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
